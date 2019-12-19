"Ангелы Чарли" провалились в прокате: реакция Кристен Стюарт

Новости культуры:Актриса не теряет оптимизма, и благодарит своих коллег за проделанную работу.

14 ноября на киноэкраны вышел новый художественный фильм "Ангелы Чарли", который является продолжением медиафраншизы, в которой сыграли голливудские актрисы Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью.

К сожалению, несмотря на неплохую рекламу и освещение в СМИ, новые "Ангелы Чарли" провалились в прокате, не намного превысив бюджет фильма. Сборы за первый уик-энд оказались ощутимо меньше ожидаемых. Тогда режиссер фильма Элизабет Бэнкс объяснила это царящими в обществе "мужскими стереотипами".

Прокомментировала ситуацию и исполнительница одной из главных ролей картины Кристен Стюарт, которую на днях признали лучшей голливудской актрисой десятилетия.

"Скажу честно, если мне кажется, что я сделала недостаточно хороший фильм, не вызывающий во мне никакой гордости, но который посмотрело много людей, то я была бы опустошена. К счастью, в связи с "Ангелами Чарли" я ничего такого не испытываю - я действительно горжусь этим фильмом. Думаю, нынешний социальный климат отличается противостоянием разных групп, из-за чего продвижение такого фильма становится трудновыполнимым. Когда же в рамках пятиминутного телеинтервью разговор об "Ангелах Чарли" выводят на уровень сложных политических дискуссий о феминизме, то мне хочется сказать: "Ребята, мы просто хотели хорошо провести время".

Актриса также подчеркивает, что не ожидает сиквела "Ангелов Чарли", но все равно гордится фильмом, а также благодарит своих коллег и всю съемочную команду за огромный вклад в создании фильма.