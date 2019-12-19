"Аватар 2": режиссер Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела

Новости культуры:Ровно 10 лет назад вышел первый "Аватар", который многие годы удерживал звание самого кассового фильма в истории.

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон объяснил об основных причинах задержки сиквелов, а также почему их создание занимает так много времени.

В одном из интервью американскому изданию Variety режиссер заявил, что "люди не очень-то понимают масштабы и сложность производственного процесса. В нашем случае это можно сравнить с созданием двух с половиной больших анимационных фильмов. Обычно за крупным анимационным фильмом стоит четыре года работы, так что если провести математические расчеты, то сиквел как раз должен подоспеть к декабрю 2021 года".

Также Джеймс Кэмерон подчеркнул, что производство будущих полноценных фильмов идет по плану и никаких задержек больше не прогнозируется: "С 2013 года мы почти полностью разработали тот мир, который должен предстать в последующих четырех картинах. Мы закончили сценарий ко всем этим фильмам. Мы подобрали для них актерский состав, мы отсняли исходный материал для второго, третьего и для части четвертого фильма. Мы почти закончили с игровым элементом производства. В целом мы укладываемся в намеченные ранее сроки".

Напомним о том, что выход второй части фильма "Аватар" планируется к показу 17 декабря 2021 года, а уже сейчас появилось первое фото со съемок сиквела.