Скачать
Четверг, 19.12.2019
В МИД Украины отреагировали на очередное нарушение РФ на Донбассе
В МИД Украины отреагировали на очередное нарушение РФ на Донбассе
Что может "подтолкнуть" реформы ВСУ? Загороднюк поделился своим мнением
Что может "подтолкнуть" реформы ВСУ? Загороднюк поделился своим мнением
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
"Аватар 2": режиссер Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела
"Аватар 2": Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела

"Аватар 2": режиссер Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела

"Аватар 2": режиссер Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела
22:02 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Ровно 10 лет назад вышел первый "Аватар", который многие годы удерживал звание самого кассового фильма в истории.

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон объяснил об основных причинах задержки сиквелов, а также почему их создание занимает так много времени.

В одном из интервью американскому изданию Variety режиссер заявил, что "люди не очень-то понимают масштабы и сложность производственного процесса. В нашем случае это можно сравнить с созданием двух с половиной больших анимационных фильмов. Обычно за крупным анимационным фильмом стоит четыре года работы, так что если провести математические расчеты, то сиквел как раз должен подоспеть к декабрю 2021 года".

Также Джеймс Кэмерон подчеркнул, что производство будущих полноценных фильмов идет по плану и никаких задержек больше не прогнозируется: "С 2013 года мы почти полностью разработали тот мир, который должен предстать в последующих четырех картинах. Мы закончили сценарий ко всем этим фильмам. Мы подобрали для них актерский состав, мы отсняли исходный материал для второго, третьего и для части четвертого фильма. Мы почти закончили с игровым элементом производства. В целом мы укладываемся в намеченные ранее сроки".

Первый трейлер фильма "Форсаж 9" выйдет уже в следующем месяце: подробности (Фото)

Напомним о том, что выход второй части фильма "Аватар" планируется к показу 17 декабря 2021 года, а уже сейчас появилось первое фото со съемок сиквела.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аватар, Джеймс Кэмерон, Задержки, Аватар 2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие лекарства больше всего опасны для печени
02 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
03 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
04 Маникюр 2020: нежный и женственный дизайн с пудрой (Фото)
05 Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В Украине будет запущен реестр педофилов
В Украине будет запущен реестр педофилов
В Госстате оценили рост ВВП Украины в III кв.-2019
В Госстате оценили рост ВВП Украины в III кв.-2019
Сбегает в океан: ледник Купол Вавилова с рекордной скоростью растает (Видео)
Сбегает в океан: ледник Купол Вавилова с рекордной скоростью растает (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь