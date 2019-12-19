"Достойное возвращение Ричи в жанр": что уже пишут в обзорах "Джентльменов" (Видео)

Новости культуры:Премьера фильма в России состоится 30 января 2020 года.

19 декабря появились первые оценки "Джентльменов" — грядущего криминального фильма Гая Ричи. В главных ролях — Мэттью Макконахи, Хью Грант, Колин Фаррел и Чарли Ханнэм. На момент написания заметки рейтинг ленты на Rotten Tomatoes составил 64 процента — на основе 11 мнений.

Большинство критиков сошлось на том, что "Джентльмены" — это не идеальное, но в целом вполне достойное возвращение Ричи в жанр.

"Джентльмены" смотрятся знакомо, но в то же время свежо, забавно и сюжетно закрученно, с более остроумными, но не такими хамскими репликами, как в его предыдущих работах. Насилие всё ещё играет ключевую роль — но зачастую оно происходит за кадром. И убийств здесь на удивление мало", - Стивен Далтон, автор The Hollywood Reporter.

"Джентльмены" — это буйное, ревущее возвращение в форму для Гая Ричи; быстрое и гневное приключение с потрясающим актёрским составом и сумасшедшим сюжетом", - Даг Джеймсон, автор The Jam Report.

Впрочем, некоторые журналисты посчитали, что после столь долгого перерыва в жанре режиссёру, увы, переплюнуть свои былые работы не удалось.

"Это потрясающее возвращение в криминальный мир, которое напоминает о том, режиссёром каких фильмов Ричи является на самом деле. Но по большей части "Джентльмены" чувствуются так, будто постановщик компенсирует недостатки фильма его лучшими сторонами. Это более мягкий фильм, нежели "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш", менее амбициозный и в то же время более запутанный, чем "Револьвер". Я бы сказал, что это шаблонный Ричи, если бы режиссёр не провёл 11 лет за пределами жанра, ассоциирующегося в основном с его именем", - Гай Лодж, автор Variety.

Самую низкую оценку, 1 балл из 5, "Джентльменам" поставило издание The Independent. Критик Кларисс Лафри посчитала, что Ричи уж слишком перегнул с расистскими шутками и оскорблениями.

"Джентльмены" — самый злой фильм Ричи. [...] Это не сатира, высмеивающая богатых и всех, кто цепляется за власть — это акт чистого нигилизма, подправленного бесконтрольным гневом. Евреи, женщины, рабочий класс, геи, темнокожие, выходцы из Восточной Азии — здесь оклеветали каждого. Единственное, чем восторгаются "Джентльмены" — это бравадой белой маскулинности", - Кларисс Лафри, автор The Independent.