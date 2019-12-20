"Вполне оправдано": Джеймс Кэмерон объяснил задержку с релизом продолжения "Аватара"

Новости культуры:Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве "Аватара 2".

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал в интервью изданию Variety о процессе работы над продолжением его знаменитого фантастического фильма "Аватар" и объяснил, почему зрителям пришлось ждать так долго, чтобы узнать, что же случилось дальше с его героями.

"С 2013 года и практически до настоящего времени мы в основном занимались проектированием мира для четырех фильмов. Мы писали сценарии для всех четырех картин, занимались подбором актеров и выполнили "performance captured" для второй, третьей и частично четвертой серии. Мы в основном завершили этап съемок на натуре. Зрители не совсем понимают масштабы и сложность этого процесса. Это все равно что снимать два с половиной полнометражных анимационных фильма. Как правило, производство одного такого проекта занимает около четырех лет, так что простой подсчет позволяет определить, что релиз в декабре 2021 года вполне оправдан", - сказал он.

Ранее Кэмерон утверждал, что не намерен чрезмерно эксплуатировать высокоскоростную съемку, так как не считает этот технический прием "новым форматом".

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.