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"Вполне оправдано": Джеймс Кэмерон объяснил задержку с релизом продолжения "Аватара"

"Вполне оправдано": Джеймс Кэмерон объяснил задержку с релизом продолжения "Аватара"
03:16 Сегодня Телеграф kinonews.ru

Новости культуры:Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве "Аватара 2".

Режиссер Джеймс Кэмерон рассказал в интервью изданию Variety о процессе работы над продолжением его знаменитого фантастического фильма "Аватар" и объяснил, почему зрителям пришлось ждать так долго, чтобы узнать, что же случилось дальше с его героями.

"С 2013 года и практически до настоящего времени мы в основном занимались проектированием мира для четырех фильмов. Мы писали сценарии для всех четырех картин, занимались подбором актеров и выполнили "performance captured" для второй, третьей и частично четвертой серии. Мы в основном завершили этап съемок на натуре. Зрители не совсем понимают масштабы и сложность этого процесса. Это все равно что снимать два с половиной полнометражных анимационных фильма. Как правило, производство одного такого проекта занимает около четырех лет, так что простой подсчет позволяет определить, что релиз в декабре 2021 года вполне оправдан", - сказал он.

Ранее Кэмерон утверждал, что не намерен чрезмерно эксплуатировать высокоскоростную съемку, так как не считает этот технический прием "новым форматом".

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Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.

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Фильмы, Аватар, Джеймс Кэмерон.
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