Будет бороться с преступностью и болезнью Альцгеймера: Universal взялась за экранизацию комикса "Стелс"

Новости культуры:Universal экранизирует комикс про супергероя с Альцгеймером.

Киностудия Universal запускает в производство фильм по мотивам еще не вышедшего комикса под названием "Стелс", автором которого стал создатель "Ходячих мертвецов" Роберт Киркман.

Как сообщает издание Deadline, постановщиком картины назначен создатель драмы "Дворецкий" Ли Дэниелс.

Сценарий подготовит Марк Фергус, работавший ранее над другой экранизацией комикса - "Железным человеком". Первое издание комикса будет выпущено компаниями Skybound/Image 11 марта 2020 года.

Официальный синопсис гласит следующее: "В течение десятилетий Стелс вел войну с преступностью в Детройте, но теперь он слишком далеко зашел в своем стремлении к справедливости. Только репортер Тони Барбер знает, что за безрассудным поведением Стелса стоит пожилой человек, борющийся с болезнью Альцгеймера - его отец. Отец, не желающий смириться с тем, что он больше не герой, в котором нуждается этот город".

Сроки работ над проектом пока не утверждены. Вероятнее всего, съемки стартуют в первой половине 2020 года.