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Вторник, 24.12.2019

"Правда" с Катрин Денев: вышел трейлер семейной драмы (Видео)

Главные роли в картине сыграли Катрин Денев, Жюльет Бинош и Итан Хоук. Режиссером выступил Хирокадзу Корээда. В фильме рассказывается история увядающей звезды Фабьен (Денев), к которой с визитом приезжает дочь Люмир (Бинош), её муж (Хоук) и ребенок. Воссоединение быстро перерастает в конфликт. Параллельно Фабьен получает роль в новом научно-фантастическом фильме про женщину, которая никогда не стареет. Премьера картины запланирована на февраль 2020 года.
112.ua
Фото: Скриншот
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Кино, Фильм, Правда, Трейлер, Катрин Денев.
15:46 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф
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