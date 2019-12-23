"Правда" с Катрин Денев: вышел трейлер семейной драмы (Видео)

Главные роли в картине сыграли Катрин Денев, Жюльет Бинош и Итан Хоук. Режиссером выступил Хирокадзу Корээда. В фильме рассказывается история увядающей звезды Фабьен (Денев), к которой с визитом приезжает дочь Люмир (Бинош), её муж (Хоук) и ребенок. Воссоединение быстро перерастает в конфликт. Параллельно Фабьен получает роль в новом научно-фантастическом фильме про женщину, которая никогда не стареет. Премьера картины запланирована на февраль 2020 года.