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"Брачная история": как Кайло Рен и Черная Вдова сына делили

"Брачная история": как Кайло Рен и Черная Вдова сына делили
16:19 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Известные актеры фантастических франшиз встретились в фильме о простых людях.

Скарлетт Йоханссон из "Мстителей" и Адам Драйвер из "Звездных Войн" в этом фильме совершенно обычные люди. Всего лишь еще одни родители, которые разводятся и стараются не испортить отношения ради общего сына. Людей, которых зритель привык ассоциировать с всесилием, пожирают и выводят из себя бытовые проблемы. Выглядит это сильно, а номинация на "Золотой глобус" за лучший фильм, актера и актрису тому доказательство.

Сначала нам показывают, что брак Николь и Чарли – не досадная ошибка. Герои говорят о привычках друг друга с таким трепетом и знанием подробностей, которые невозможно заметить и так описать без любви. Этим режиссер подчеркивает, что брак в свое время был правильным решением, как и теперь правильно будет его завершить.

В большом кино редко уделяют столько внимания бытовым моментам, или ссорам. Но из них и состоят наши дни. Поэтому "Брачная история" ощущается очень личным кино, в котором обычная ссора выглядит настолько настоящей, что отзывается в зрителе тенями личного опыта. Так, дружеский развод превращается в судебный процесс, который поднимает на верх старые обиды, обвинения и грехи. 

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Режиссер Ноа Баумбах снял фильм, который не скатывается в банальную драму, хотя базируется на повседневной, а следовательно – банальной, проблематике. Баумбах симпатизирует обоим главным героям и найти виновного в разводе становится невозможно. Наверное потому, что виновных нет, или же виноваты оба. Ситуацию зрителю тщательно подают с обеих точек зрения, и, как ни крути, каждый прав по-своему. Иногда брак просто перестает работать.

Развод – не конец света. Это больно, долго и очень эмоционально, но жизнь будет продолжаться. Появятся новые проблемы, новые радости, люди, чувства. А еще, даже разведенные люди остаются навсегда связанными общими детьми. Каждый финиш также и старт. К такому выводу нас приводит Баумбах.

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Фильмы, Скарлетт Йоханссон, Черная вдова, Известные актеры, Ноа Баумбах, Адам Драйвер, Режиссеры, Брачная история.
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