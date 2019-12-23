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Вторник, 24.12.2019

Магические приключения: вышел трейлер мультфильма "Феи и тайна страны Драконов" (Видео)

Согласно синопсису, с тех пор, как исчезли драконы, магия тоже стала исчезать. Но когда солнечная фея Марвин находит брошенное драконье яйцо и из него вылупляется маленький Нуґур, появляется надежда. Если драконы вновь приживутся в мире Баяла и все феи помирятся, то мир будет спасен. Принцесса Сурах и ее спутники отправятся в путешествие, которое приведет фей к драконьей горе, сестре Сурах по имени Нурай и к опасной темной королеве Офире.  Премьера анимации запланирована на 16 января 2020 года.
112.ua
Фото: Скриншот
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Кино, Фильм, Трейлер, Мультик, Фея и тайна страны Драконов.
18:48 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф
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