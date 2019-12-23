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Хуже, чем ожидалось: Джей Джей Абрамс отреагировал на старт "Звездных войн 9"

Хуже, чем ожидалось: Джей Джей Абрамс отреагировал на старт "Звездных войн 9"
21:43 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Несмотря на весь ажиотаж вокруг фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», в мировом прокате картина стартовала куда хуже, чем ожидалось.

 Согласно данным Boxoffice Mojo, за первые дни на экранах девятый эпизод "Звездных войн" собрал в США $175,5 млн, тогда как ранее предполагалось, что эта цифра будет составлять около $190-195 млн. Такая же тенденция прослеживается в мировом прокате. В целом "Скайуокер. Восход" на данный момент заработал $373 млн, хотя к этому моменту фильму прочили кассу в размере $450 млн.

Любопытно, что первая и вторая части новейшей трилогии — "Пробуждение силы" и "Последние джедаи" — за первый уик-энд в американском прокате собрали $248 млн и $220 млн соответственно. Добавив сюда показатель заключительной части, можно увидеть, что с каждым последующим фильмом зрительский энтузиазм значительно угасал — многие поклонники остались недовольны той концепцией развития, которую избрали создатели.

В ответ на это недовольство режиссер и идейный вдохновитель новых "Звездных войн" Джей Джей Абрамс сказал, что он и не надеялся создать фильм, который понравился бы всем без исключения: Мы осознавали, что любое наше творческое решение — будь то дизайн, саундтрек или сюжет — непременно придется кому-то не по вкусу и вызовет гнев. Но каждый здесь по-своему прав. Ныне очень просто выражать свое возмущение по любому поводу. Получается, что есть только две позиции: либо вы на моей стороне, либо вы против меня. Очень жаль, что теперь это стало нормой, ведь при таком положении дел от людей ускользают всевозможные тонкости. Причем касается это не только "Звездных войн".

Джордж Лукас не пришел на мировую премьеру картины "Звездные войны: Скайуокер. Восход"

Добавим, что "Скайуокер. Восход" был холодно встречен не только рядовыми зрителями, но и кинокритиками. Так, на агрегаторе рецензий Metacritic рейтинг картины составил лишь 54 балла из 100.

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Кино, Фильм, Премьера, Звездные войны, Знаменитости, Джей Джей Абрамс, Звёздные Войны: Скайуокер. Восход, Мировая премьера кино.
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