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Вторник, 24.12.2019

"Шиттс Крик": вышел трейлер финального сезона комедии (Видео)

Сериал "Шиттс Крик" создал Дэн Леви вместе со своим отцом Юджином Леви ("Американский пирог"). Сериал рассказывает о семействе Роузов — богачах, которые из-за краха своего бизнеса теряют все деньги. Теперь они переезжают в небольшое поселение Шиттс Крик, которое много лет назад подарили на день рождение своему сыну Дэвиду в качестве шутки. Шестой сезон ситкома будет включать 14 эпизодов, премьера первого эпизода назначена на 7 января 2020 года.
112.ua
Фото: twitter
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Кино, Сериал, Трейлер, Финальный сезон, Шиттс Крик.
21:56 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф
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