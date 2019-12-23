"Шиттс Крик": вышел трейлер финального сезона комедии (Видео)

Сериал "Шиттс Крик" создал Дэн Леви вместе со своим отцом Юджином Леви ("Американский пирог"). Сериал рассказывает о семействе Роузов — богачах, которые из-за краха своего бизнеса теряют все деньги. Теперь они переезжают в небольшое поселение Шиттс Крик, которое много лет назад подарили на день рождение своему сыну Дэвиду в качестве шутки. Шестой сезон ситкома будет включать 14 эпизодов, премьера первого эпизода назначена на 7 января 2020 года.