"Арт-хаусная порнография": Роберт Патиссон поделился планами на случай провала "Бэтмена"

Новости культуры:Роберт Паттинсон пообещал уйти в порно в случае провала "Бэтмена".

Исполнитель главной роли в экранизации комиксов DC "Бэтмен" Роберт Паттинсон признался, что устал от вопросов по поводу фильма и описал свой план действий в случае провала.

Как заявил актер в интервью британскому изданию The Guardian, он будет готов уйти в индустрию фильмов для взрослых.

"Я прекрасно помню, каково это - говорить о фильме, который все ждут. Всякий раз, когда вы что-то говорите, кто-то обязательно скажет в ответ: "Ага! Ты идиот!". А я еще даже не начал. Нет более сурового критика меня, чем я сам, поэтому мне не нужно беспокоиться ни о ком другом", - сказал он.

По словам Паттинсона, если он соберется уходить в порно, то это будут высококачественные фильмы.

"Арт-хаусная порнография, я бы сказал", - добавил он.

Актер признался, что взялся за роль Бэтмена, так как "чувствовал внутреннюю связь с этим персонажем".

"Бэтмен ведь не герой в прямом смысле этого слова. Он достаточно сложный тип", - подчеркнул он.

Фильм "Бэтмен" планируется представить зрителям летом 2021 года. Съемки должны начаться в первой половине 2020 года. Помимо Паттинсона, в нем будут сниматься Зои Кравиц, Джеффри Райт, Пол Дано и другие. Постановщик Мэтт Ривз.