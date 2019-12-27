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Кристен Стюарт превратилась в ученого в драматическом триллере "Под водой" (Видео)

Кристен Стюарт превратилась в ученого в драматическом триллере "Под водой" (Видео)
13:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Научно-фантастический остросюжетный фильм выйдет в украинских кинотеатрах уже 9 января 2020 года.

В 2019 году Кристен Стюарт работала не покладая рук. Об этом свидетельствует количество премьер с ней в главных ролях. Одной из которых стал фильм "Под водой", который выйдет на большой экран уже в январе 2020 года.

Кристен Стюарт, которая стала лучшей актрисой десятилетия, сыграет главную роль в драматическом триллере "Под водой" (Underwater). 

Компанию Кристен Стюарт на съемочной площадке составил 53-летний французский актер Венсан Кассель. Режиссером фильма выступил Уильям Юбэнк, сценарий писали Брайан Даффилд и Адам Козад. Съемки триллера проходили в Новом Орлеане, штат Луизиана. 

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По сюжету фильма "Под водой", Нора Прайс (Кристен Стюарт) входит в группу ученых, которые исследуют подводный мир. Поскольку ее работа в основном проходит на глубинах океана, ей и ее коллегам приходится проживать на специально обустроенной подводной базе. Иногда она находится там гораздо больше, чем несколько дней.

Для того, чтобы участвовать в таких операциях, нужна сила воли и соответствующая физическая подготовка, что присуще Норе. Так, во время чрезвычайной ситуации ей придется это доказать. В процессе одного из исследований происходит сильное землетрясение, эпицентр которого находился как раз на дне моря. Из-за высокой отметки толчков большая часть инфраструктуры была разрушена. Теперь ученым придется всеми способами пытаться проложить себе путь из-под воды, чтобы остаться в живых.

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Фильмы, Кино, Кристен Стюарт, Триллер, Драма, Под водой.
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