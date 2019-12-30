Скачать
Понедельник, 30.12.2019
Кого вернула Украина из плена: полный список и биографии освобожденных
Кого вернула Украина из плена: полный список и биографии освобожденных
Украина выделит 30 миллионов гривен на "Инклюзивное искусство"
Украина выделит 30 миллионов гривен на "Инклюзивное искусство"
"Отправлю в школу": Фьюри обратился к Уайлдеру
"Отправлю в школу": Фьюри обратился к Уайлдеру
Виктория Бекхэм урезала себе зарплату: бренд дизайнера терпит убытки - СМИ
Бренд Виктории Бекхэм терпит убытки

Netflix демонстрирует доминирующее положение в индустрии развлечений

Netflix демонстрирует доминирующее положение в индустрии развлечений
13:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости культуры:За 10 лет стриминговый сервис начал занимать доминирующее положение в индустрии, которая когда-то над ним смеялась.

Стриминговый сервис Netflix получил 34 номинации, 17 для фильмов и 17 для сериалов премии "Золотой глобус". Netflix стал неким предсказателем успехов некоторых фильмов, которые очень часто претендуют на главные номинации престижной премии "Оскар".

Буквально еще 6 лет назад популярный сейчас стриминговый сервис не выпускал ни оригинальных сериалов, ни оригинальных фильмов.

Только в 2013 году Netflix начинает выпускать собственные проекты: американский сериал "Карточный домик", "Оранжевый – хит сезона" и "Хемлок Гроув".

Добрались и до Шерлока: кто поучаствует в новом проекте от Netflix
Добрались и до Шерлока: кто поучаствует в новом проекте от NetflixЧитать полностью

"Много номинаций досталось Netflix. "Карточный домик", "Оранжевый – хит сезона". Лови мгновение, Netflix, потому что через несколько лет ты не будешь таким самодовольным, когда Snapchat получил приз за лучшую драму", - заявила в 2016 году американская актриса и комедиантка Эми Полер.

Как оказалось, Snapchat не получил номинацию за "Лучший фильм", как предсказывала Полер, но Netflix помог родиться эпохе потокового вещания, которая теперь включает в себя Disney и Apple TV Plus - последний из которых также только что получила свои первые номинации на "Золотой глобус".

В данный момент сервис стал крупнейшей развлекательной стриминговой платформой в мире.

А Ватикан против: почему Netflix строил "новую" Сикстинскую капеллу для съемок

Бюджет компании, выделяемый на производство контента, составляет 15 миллиардов долларов в год. С 2015 года Netflix увеличил свой бюджет на контент на 35%.

А вы знали? В одном из сериалов Netflix снимается украинский актер

Акции Netflix стали самыми доходными за десять лет среди компаний из S&P 500 — их стоимость выросла на 4181%. За акции Netflix, купленные на $1 млн в 2010 году, сегодня можно получить около $43 млн, отмечает издание CNBC.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Золотой глобус, Netflix, Стриминговый сервис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 C наступающим Новым 2020 годом: лучшие СМС-поздравления и открытки
02 Магнитные бури 2020: когда ожидать в январе
03 Появились снимки Шуфрича с убитыми редкими животными
04 Что есть, чтобы суставы были здоровыми
05 Гончарук: Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На фронте сегодня тихо - сводка Штаба ООС
На фронте сегодня тихо - сводка Штаба ООС
В Польше обвинили Путина во лжи
В Польше обвинили Путина во лжи
Обвал гривны: каким будет курс валют после затяжных праздников
Каким будет курс валют после затяжных праздников
Рэперша alyona alyona резко высказалась о загрязнении окружающей среды
Рэперша alyona alyona резко высказалась о загрязнении окружающей среды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь