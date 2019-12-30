Netflix демонстрирует доминирующее положение в индустрии развлечений

Новости культуры:За 10 лет стриминговый сервис начал занимать доминирующее положение в индустрии, которая когда-то над ним смеялась.

Стриминговый сервис Netflix получил 34 номинации, 17 для фильмов и 17 для сериалов премии "Золотой глобус". Netflix стал неким предсказателем успехов некоторых фильмов, которые очень часто претендуют на главные номинации престижной премии "Оскар".

Буквально еще 6 лет назад популярный сейчас стриминговый сервис не выпускал ни оригинальных сериалов, ни оригинальных фильмов.

Только в 2013 году Netflix начинает выпускать собственные проекты: американский сериал "Карточный домик", "Оранжевый – хит сезона" и "Хемлок Гроув".

"Много номинаций досталось Netflix. "Карточный домик", "Оранжевый – хит сезона". Лови мгновение, Netflix, потому что через несколько лет ты не будешь таким самодовольным, когда Snapchat получил приз за лучшую драму", - заявила в 2016 году американская актриса и комедиантка Эми Полер.

Как оказалось, Snapchat не получил номинацию за "Лучший фильм", как предсказывала Полер, но Netflix помог родиться эпохе потокового вещания, которая теперь включает в себя Disney и Apple TV Plus - последний из которых также только что получила свои первые номинации на "Золотой глобус".

В данный момент сервис стал крупнейшей развлекательной стриминговой платформой в мире.

Бюджет компании, выделяемый на производство контента, составляет 15 миллиардов долларов в год. С 2015 года Netflix увеличил свой бюджет на контент на 35%.

Акции Netflix стали самыми доходными за десять лет среди компаний из S&P 500 — их стоимость выросла на 4181%. За акции Netflix, купленные на $1 млн в 2010 году, сегодня можно получить около $43 млн, отмечает издание CNBC.