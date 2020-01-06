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Спустя два года появился второй трейлер хоррора "Новые мутанты" (Видео)

Спустя два года появился второй трейлер хоррора "Новые мутанты" (Видео)
20:26 Сегодня Телеграф unian.net Фото: twitter

Новости культуры:Сюжет ленты посвящен группе подростков со сверхспособностями, которых изолируют от общества в спецлечебнице.

Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала второй трейлер фильма "Новые мутанты", который позиционируется как фильм ужасов в супергеройской вселенной "Людей Икс".

Сюжет ленты посвящен группе подростков с опасными сверхспособностями, которых изолируют от общества в специальной лечебнице.

Когда в больнице начинают происходить загадочные происшествия, героям приходится объединиться ради выживания. Главные роли исполнили Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон и Элс Брэга и Генри Зага.

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Первый тизер-трейлер "Новых мутантов" вышел еще в 2017 году. Однако в дальнейшем фильм отправили на масштабные пересьемки, а дату релиза несколько раз переносили.

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Все по теме:

Фильм, Актеры, Фантастика, 20th Century Fox, Трейлер, Люди Икс, Новые мутанты, Студия Fox, Мэйси Уильямс, Хоррор-трилогия.
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