Спустя два года появился второй трейлер хоррора "Новые мутанты" (Видео)

Новости культуры:Сюжет ленты посвящен группе подростков со сверхспособностями, которых изолируют от общества в спецлечебнице.

Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала второй трейлер фильма "Новые мутанты", который позиционируется как фильм ужасов в супергеройской вселенной "Людей Икс".

Сюжет ленты посвящен группе подростков с опасными сверхспособностями, которых изолируют от общества в специальной лечебнице.

Когда в больнице начинают происходить загадочные происшествия, героям приходится объединиться ради выживания. Главные роли исполнили Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон и Элс Брэга и Генри Зага.

Первый тизер-трейлер "Новых мутантов" вышел еще в 2017 году. Однако в дальнейшем фильм отправили на масштабные пересьемки, а дату релиза несколько раз переносили.