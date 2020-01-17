Опубликован трейлер черной комедии "Влюбленные голубки" (Видео)

Новости культуры:Мировая премьера запланирована на 3 апреля 2020 года.

Paramount Pictures выпустила официальный трейлер черной комедии "Влюбленные голубки" (The Lovebirds, Неразлучники).

Режиссером выступил Майкл Шоуолтер. В картине снимались Исса Рэй, Кумэйл Нанджиани, Анна Кэмп, Кайл Борнхеймер, Пол Спаркс и др.

По сюжету, семейная пара находится на грани развода. Случайно они оказываются втянутыми в тайну убийства и становятся подозреваемыми. События меняют отношения героев.

Напомним, что после презентации музыкального ролика, в сети появился официальный трейлер третьего сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" от Netflix.