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Пятница, 17.01.2020
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Опубликован трейлер черной комедии "Влюбленные голубки" (Видео)

Опубликован трейлер черной комедии "Влюбленные голубки" (Видео)
20:52 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Мировая премьера запланирована на 3 апреля 2020 года.

Paramount Pictures выпустила официальный трейлер черной комедии "Влюбленные голубки" (The Lovebirds, Неразлучники).

Режиссером выступил Майкл Шоуолтер. В картине снимались Исса Рэй, Кумэйл Нанджиани, Анна Кэмп, Кайл Борнхеймер, Пол Спаркс и др.

По сюжету, семейная пара находится на грани развода. Случайно они оказываются втянутыми в тайну убийства и становятся подозреваемыми. События меняют отношения героев.

Известна дата выхода нового сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"

Напомним, что после презентации музыкального ролика, в сети появился официальный трейлер третьего сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" от Netflix.

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Кино, Фильм, Комедия, Трейлер, Paramount Pictures, Влюбленные голубки, Черная комедия.
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