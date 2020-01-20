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"И повсюду тлеют пожары": в сети появился тизер сериала с Риз Уизерспун (Видео)

"И повсюду тлеют пожары": в сети появился тизер сериала с Риз Уизерспун (Видео)
14:36 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Премьера состоится на стриминговой платформе Hulu 18 марта 2020 года.

Вышел первый тизер экранизации бестселлера Селесты Инг "И повсюду тлеют пожары". Оригинальная книга вышла в 2017 году.

Главные роли в сериале сыграли Риз Уизерспун и Керри Вашингтон. В картине также снимались Джошуа Джексон, Розмари ДеУитт, Джейд Петтиджон и др.

Шоураннером выступает Лиз Тайглаар.

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Действие сюжета происходит в американском пригороде. Шоу расскажет о противостоянии авторитетной домохозяйки мисс Ричардсон (Уизерспун) и своенравной художницы Мии Уоррен (Вашингтон), недавно перехавшей и не желающей мириться с чужими порядками.

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Кино, Сериал, Риз Уизерспун, Экранизация, Керри Вашингтон.
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