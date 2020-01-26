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Disney собирается снять ремейк мультфильма "Бэмби"

Disney собирается снять ремейк мультфильма "Бэмби"
21:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости культуры:Над проектом будет работать сценарист "Капитана Марвел".

Компания Disney продолжает снимать игровые ремейки своих классических мультфильмов.

Так, после прошлогоднего "Короля Льва" теперь объявлено о производстве фильма "Бэмби", сообщает oKino.ua.

Мультфильм является экранизацией сказки австрийского писателя Феликса Зальтена и рассказывает историю олененка Бэмби и его друзей - обитателей леса. Он был снят в 1942 году.

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Как уточняет The Hollywood Reporter, над сценарием ремейка работают Линдси Бир ("Поступь хаоса") и Женева Робертсон-Дуорет ("Капитан Марвел").

Режиссерское кресло пока свободно.

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Фильмы, Кино, Дисней, Мультфильмы, Мультики, Сериалы, Бэмби.
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