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Мэттью МакКонахи сыграет в новом сериале "Спаситель": подробности

Мэттью МакКонахи сыграет в новом сериале "Спаситель": подробности
22:38 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:В основе сюжета лежит роман Патрика Колмана "Прихожанин".

Ник Пиццолатто, известный по сериалу "Настоящий детектив", работает над новым проектом для канала FX под названием "Спаситель" (Redeemer).

Как сообщает Deadline, главную роль в новом сериале сыграет Мэттью МакКонахи, снимавшийся в первом сезоне "Настоящего детектива".

В основе сюжета лежит роман Патрика Колмана "Прихожанин" (The Churchgoer).

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Главный герой — бывший священник, который утратил веру и стал охранником. Но однажды он оказывается в центре преступного заговора, когда берется за расследование исчезновения в Техасе женщины.

О дате выхода сериала "Искупитель" не сообщается.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Мэттью МакКонахи, Настоящий детектив, FX, Прихожанин, Настоящего детектива.
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