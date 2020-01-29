Мэттью МакКонахи сыграет в новом сериале "Спаситель": подробности

Новости культуры:В основе сюжета лежит роман Патрика Колмана "Прихожанин".

Ник Пиццолатто, известный по сериалу "Настоящий детектив", работает над новым проектом для канала FX под названием "Спаситель" (Redeemer).

Как сообщает Deadline, главную роль в новом сериале сыграет Мэттью МакКонахи, снимавшийся в первом сезоне "Настоящего детектива".

В основе сюжета лежит роман Патрика Колмана "Прихожанин" (The Churchgoer).

Главный герой — бывший священник, который утратил веру и стал охранником. Но однажды он оказывается в центре преступного заговора, когда берется за расследование исчезновения в Техасе женщины.

О дате выхода сериала "Искупитель" не сообщается.