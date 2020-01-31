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Пятница, 31.01.2020
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Антонио Бандерас и Пенелопа Крус снимутся в новом фильме: детали

Антонио Бандерас и Пенелопа Крус снимутся в новом фильме: детали
20:04 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:Подробности проекта Competencia Oficial пока не разглашаются.

После фильма "Боль и слава" Педро Альмодовара, Антонио Бандерас и Пенелопа Крус вновь появятся вместе на большом экране.

Как сообщает Variety, новый фильм будет называться "Competencia Oficial", а постановщиками выступят Мариано Кон и Гастон Дюпра.

Другие подробности проекта пока не разглашаются.

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Напомним, что HBO презентовал трейлер мини-сериала "Заговор против Америки", снятого по одноименному роману Филипа Рота. В картине сыграли Вайнона Райдер, Джон Туртурро, Зои Казан, Ази Робертсон и другие.

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Кино, Фильм, Новый фильм, Пенелопа Крус, Антонио Бандерас.
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