Антонио Бандерас и Пенелопа Крус снимутся в новом фильме: детали

Новости культуры:Подробности проекта Competencia Oficial пока не разглашаются.

После фильма "Боль и слава" Педро Альмодовара, Антонио Бандерас и Пенелопа Крус вновь появятся вместе на большом экране.

Как сообщает Variety, новый фильм будет называться "Competencia Oficial", а постановщиками выступят Мариано Кон и Гастон Дюпра.

Другие подробности проекта пока не разглашаются.

Напомним, что HBO презентовал трейлер мини-сериала "Заговор против Америки", снятого по одноименному роману Филипа Рота. В картине сыграли Вайнона Райдер, Джон Туртурро, Зои Казан, Ази Робертсон и другие.