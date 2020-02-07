Вышел украинский трейлер мультфильма "Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант" (Видео)

Новости культуры:В прокат мультфильм выйдет 9 апреля 2020 года.

В сети появился дублированный трейлер анимационной комедии "Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант".

Режиссерами мультфильма выступили Марит Мум Оне, Расмус А. Сивертсен.

Жизнь капитана Саблезуба наполнена приключениями, ведь он покоряет моря и океаны в поисках несметных сокровищ. Но главная его цель - отыскать волшебный бриллиант, который исполнит все его мечты. Но однажды обычному мальчишке удается похитить магический камень прямо из-под носа бывалого пирата.

В прокат мультфильм выйдет 9 апреля 2020 года.

Как сообщалось ранее, вышел украинский трейлер второй части мультфильма "Миньоны".