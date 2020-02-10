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Оскар 2020: Рене Зеллвегер победила в номинации "Лучшая женская роль"

Оскар 2020: Рене Зеллвегер победила в номинации "Лучшая женская роль"
06:25 Сегодня Телеграф 112.ua

Новости культуры:Актрису отметили за роль в байопике Джуди Гарленд.

Актриса Рене Зеллвегер получила "Оскар" за лучшую женскую роль. Зеллвегер отметили за работу в байопике актрисы и певицы Джуди Гарленд.

Отметим, что для Зеллвегер это уже второй "Оскар".

В 2004 году она получила статуэтку как лучшая актриса второго плана за работу в драме "Холодная гора". В "Джуди" Зеллвегер также проявила себя как певица, исполнив все музыкальные композиции.

Актриса обошла в номинации Синтию Эриво ("Гарриет"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Сиршу Ронан ("Маленькие женщины") и Шарлиз Терон ("Сенсация").

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Рене Зелльвегер, Оскар 2020.
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