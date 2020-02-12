"Французский диспетчер": вышел первый трейлер фильма (Видео)

Новости культуры:В сети появился официальный трейлер новой комедийной драмы"Французский диспетчер" .

Новая комедийная драма Уэса Андерсона "Французский диспетчер" (Французская депеша) может похвастаться звездным актерским составом.

В частности, в картине снимались Фрэнсис Макдорманд, Тимоти Шаламе, Билл Мюррей, Элизабет Мосс, Леа Сейду, Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо и другие.

Действие фильма будет происходить в 1950-е годы во Франции. В центре сюжета — французское бюро американской газеты, сотрудник которого решает выпустить собственный журнал.

Премьера фильма запланирована на 24 июля 2020 года.