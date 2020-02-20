Звезда "Зеленой книги" сыграет в новом фильме для Apple TV+

Новости культуры:Оскароносный Махершала Али присоединится к новому проекту Apple TV+.

Махершала Али сыграет главную роль в драме для Apple TV+ "Лебединая песня".

Режиссером фильма выступает Бенджамин Клири. Для него это будет дебютный полнометражный фильм. Продюсировать проект будут Адам Шульман и Джейкоб Перлин.

Фильм покажет ближайшее будущее, где будет показано, насколько далеко зайдет человек и скольким пожертвует, чтобы сделать жизнь людей, которых он любит, лучше и счастливей.

Проект, который планируется снимать этой весной, присоединится к оригинальному фильму Apple TV +, а также получит театральный релиз.

О дате выхода фильма пока информации нет.