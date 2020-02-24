"Кас и Майк": Энтони Хопкинс сыграет в фильме о Майке Тайсоне

Новости культуры:Актер исполнит одну из главных ролей в байопике о спортсмене.

Актер Энтони Хопкинс сыграет главную роль в биографическом фильме "Кас и Майк", который расскажет о взаимоотношениях боксера Майка Тайсона и его тренера Каса Д’Амато. Хопкинс сыграет тренера.

Как сообщает Deadline, режиссером картины выступит Ник Кассаветис ("Дневник памяти"). Сейчас продюсеры ищут актера на роль Тайсона.

Основой сюжета станет книга Монти Иллингуорта "Майк Тайсон: Деньги, миф и предательство".

Д’Амато тренировал спортсмена незадолго до своей смерти в 1985 году, так и не увидев триумфа своего ученика.

О дате выхода картины не сообщается.