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Воскресенье, 01.03.2020

"Чудо-курица": украинский трейлер мультфильма (Видео)

Режиссерами выступили Эдуардо Гонделл и Виктор Мониготе. Туру - веселая курица с невероятными суперспособностями. Она умеет разговаривать и петь. Туру живет на ферме вместе с бабушкой Изабель, вместе с которой они любят петь любимые песни. Но однажды бабушку забирают в город в больницу. Туру так грустит, что отправляется в путешествие, чтобы ее навестить. В анимационной истории зрители смогут окунуться в удивительные приключения необычной курочки. В украинский прокат мультфильм выйдет 23 апреля 2020 года.
112.ua
Фото: Скриншот
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Кино, Фильм, Трейлер, Мультик, Чудо-курица.
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