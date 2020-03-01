"Чудо-курица": украинский трейлер мультфильма (Видео)

Режиссерами выступили Эдуардо Гонделл и Виктор Мониготе. Туру - веселая курица с невероятными суперспособностями. Она умеет разговаривать и петь. Туру живет на ферме вместе с бабушкой Изабель, вместе с которой они любят петь любимые песни. Но однажды бабушку забирают в город в больницу. Туру так грустит, что отправляется в путешествие, чтобы ее навестить. В анимационной истории зрители смогут окунуться в удивительные приключения необычной курочки. В украинский прокат мультфильм выйдет 23 апреля 2020 года.