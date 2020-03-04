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В трехлетнюю годовщину "Логана" Хью Джекмен опубликовал благодарственную речь

В трехлетнюю годовщину "Логана" Хью Джекмен опубликовал благодарственную речь
13:17 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Австралийский актер отметил три года с момента выхода фильма "Логан".

Звезда "Людей Икс", голливудский актер Хью Джекман исполнял роль Росомахи на протяжении 17 лет, а с момента выхода экранизации комикса от студии Marvel "Логан", где актер исполнил главную и последнюю роль знаменитого Росомахи, прошло уже 3 года.

Памятную дату Хью Джекман решил отметить благодарственным постом.

"Три года назад в этот день на экраны вышел "Логан". Спасибо вам за многие (и "многие" тут стоит понимать буквально) годы напряженной работы в спортзале и необходимость употреблять только диетическую курочку - но это ведь роль всей жизни!", - отметил актер.

 
 
 
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3 years ago ... on this day. LOGAN was released. #thankyou for the many (and I really mean MANY) years of sweat, steamed chicken and, the role of a lifetime! #xmen #wolverine #logan

Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)

Стоит заметить, что его звездный коллега, актер Райан Рейнольдс, известный также супергеройской ролью в фильме "Дэдпул", тоже не обошел памятную дату. На своей официальной странице в Instagram  Райан опубликовал кадр из фильма "Дэдпул-2", где изображена фигура убитого Росомахи.

 
 
 
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Can’t believe it’s been 3 years since #Logan. The third anniversary is wood, right?

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Хью Джекман забавно отметил годовщину перемирия с Райаном Рейнольдсом (Фото, Видео)

Разумеется, это была лишь шутка.

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Росомаха, Marvel, Хью Джекман, Logan.
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