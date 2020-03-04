В трехлетнюю годовщину "Логана" Хью Джекмен опубликовал благодарственную речь

Новости культуры:Австралийский актер отметил три года с момента выхода фильма "Логан".

Звезда "Людей Икс", голливудский актер Хью Джекман исполнял роль Росомахи на протяжении 17 лет, а с момента выхода экранизации комикса от студии Marvel "Логан", где актер исполнил главную и последнюю роль знаменитого Росомахи, прошло уже 3 года.

Памятную дату Хью Джекман решил отметить благодарственным постом.

"Три года назад в этот день на экраны вышел "Логан". Спасибо вам за многие (и "многие" тут стоит понимать буквально) годы напряженной работы в спортзале и необходимость употреблять только диетическую курочку - но это ведь роль всей жизни!", - отметил актер.

Стоит заметить, что его звездный коллега, актер Райан Рейнольдс, известный также супергеройской ролью в фильме "Дэдпул", тоже не обошел памятную дату. На своей официальной странице в Instagram Райан опубликовал кадр из фильма "Дэдпул-2", где изображена фигура убитого Росомахи.

Разумеется, это была лишь шутка.