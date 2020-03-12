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Четверг, 12.03.2020

Мультфильм "Душа": в сети появился украинский трейлер (Видео)

Режиссером мультфильма выступил Пит Доктер. Анимация знакомит зрителей с Джо Гарднером, преподавателем музыки в средней школе, который искренне любит играть джаз. И однажды ему таки удается выступить на сцене джазового клуба. Однако по дороге домой в результате несчастного случая душа Джо отделяется от тела и переносится в центр, в котором души развиваются перед тем, как отправиться к новорожденному ребенку. Здесь Джо придется задуматься над тем, что значит - иметь душу. В украинский прокат анимация выйдет 18 июня 2020 года.
112.ua
Фото: twitter
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Кино, Дисней, Мультфильм, Pixar, Трейлер, Душа.
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