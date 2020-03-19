В серии триллеров "Пункт назначения" планируется пополнение, но о продолжении серии речь не идет

Популярная серия молодежных триллеров под общим названием "Пункт назначения" получит дальнейшее развитие. Как утверждает издание Digital Spy, речь идет не о перезагрузке и не о продолжении представленных ранее сюжетных линий.
Создатель франшизы Джеффри Реддик уверен,что речь просто идет о том, что действие будет происходить в той же вселенной.
"Я думаю, что "перезагрузка", вероятно, слишком сильное определение, оно звучит так, как будто они собираются все изменить, но это определенно будет классический "Пункт назначения", - прокомментировал он.
Сроки реализации этого проекта пока не называются.
О чем речь:
Оригинальная лента была представлена зрителям в 2000 году. Сюжет строился вокруг молодого человека, которому привиделось, что он и ряд его сверстников погибают в ужасной авиационной катастрофе. Поверив в это видение, он спасается сам и спасает нескольких знакомых. Однако вскоре они один за одним начинают погибать.
Идея понравилась зрителям, и фильм оказался успешен в прокате, что предопределило создание нескольких продолжений. Все они оказались прибыльными. Так, "Пункт назначения 5", вышедший в 2011 году, заработал в мировом прокате более 150 миллионов долларов.
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