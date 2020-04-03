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"Тихое место 2" и "Заклятие 3": известны новые даты кинопремьер

"Тихое место 2" и "Заклятие 3": известны новые даты кинопремьер
19:17 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram

Новости культуры:Фильм "Лучший стрелок: Мэверик" выйдет в конце года.

Студия Paramount сообщила новые даты премьер фильмов, которые были отложены из-за коронавируса.

Выход хоррора Джона Красински "Тихое место 2", который должен был выйти в марте, состоится 4 сентября 2020 года. Также, 10 сентября 2020 года на экраны выйдет еще один хоррор "Заклятие 3: По воле дьявола", сообщает Deadline.

Студия также перенесла премьеру фильма "Лучший стрелок: Мэверик" с Томом Крузом. Сиквел выйдет не 16 июля как планировалось ранее, а 23 декабря 2020 года.

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Кроме того, Paramount отложила премьеру анимационного фильма "Спандж Боб 3". Новые похождения Боба и Патрика выйдут в прокат на месяц позже - 31 июля 2020.

Напомним:

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Фильмы, Премьера, Paramount, Дата, Лучший стрелок: Мэверик, Тихое место 2, Заклятие 3: По воле дьявола, Спандж Боб 3.
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