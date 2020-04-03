"Тихое место 2" и "Заклятие 3": известны новые даты кинопремьер

Студия Paramount сообщила новые даты премьер фильмов, которые были отложены из-за коронавируса.
Выход хоррора Джона Красински "Тихое место 2", который должен был выйти в марте, состоится 4 сентября 2020 года. Также, 10 сентября 2020 года на экраны выйдет еще один хоррор "Заклятие 3: По воле дьявола", сообщает Deadline.
Студия также перенесла премьеру фильма "Лучший стрелок: Мэверик" с Томом Крузом. Сиквел выйдет не 16 июля как планировалось ранее, а 23 декабря 2020 года.
Кроме того, Paramount отложила премьеру анимационного фильма "Спандж Боб 3". Новые похождения Боба и Патрика выйдут в прокат на месяц позже - 31 июля 2020.
Напомним:
Warner Bros. отменила релиз "Скуби-Ду!" из-за коронавируса.
Студия Lionsgate приняла решение временно отказаться от проката сразу нескольких своих перспективных проектов.
Поклонники "Черной вдовы" с нетерпением ждали мая, потому что именно тогда должны были презентовать ленту. Теперь стало известно, что премьеру перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса в мире.
Кинокомпания Warner Bros 14 марта заявила, что приостанавливает съемки нового фильма о "Бэтмене" с Робертом Паттинсоном, потому что, как и все другие киностудии, переживает за здоровье своих работников.
Студии Netflix и Disney приостановили производство некоторых фильмов и телешоу из-за пандемии коронавируса.
Американский режиссер и актер Джон Красински сообщил, что премьера сиквела его хоррора "Тихое место" перенесена.