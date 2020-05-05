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Студия Sony начала работу над научно-фантастическим триллером

Студия Sony начала работу над научно-фантастическим триллером
16:07 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Студия наняла для работы над триллером режиссера "Человека-паука".

Студия Sony займется производством нового научно-фантастического триллера, у которого пока нет названия.

Как сообщает Variety, в работе над проектом примет участие режиссер трилогий "Человек-паук" и "Зловещие мертвецы" Сэм Рэйми, а также Скотт Бек и Брайан Вудс, известные по хоррору "Тихое место".

Бек и Вудс напишут сценарий и выступят продюсерами ленты вместе с Сэмом Рэйми.

Премьеры сиквелов о Человеке-пауке перенесли

Сюжет нового триллера пока держится в тайне. По словам Рэйми, зрителей ждет "безумный и захватывающий блокбастер", которым авторам не терпится поделиться с миром.

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Кино, Фильм, Сэм Рейми, Sony, Человек-паук.
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