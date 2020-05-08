Сценарист нового "Бэтмена" начал работу над собственным проектом для Paramount

Новости культуры:Сценарист напишет и срежиссирует антиутопию "2084" для студии Paramount.

Маттсон Томлин, известный как соавтор сценария нового "Бэтмена", начал работу над собственным научно-фантастическим проектом.

Как сообщает The Hollywood Reporter, он напишет сценарий и выступит режиссером новой антиутопии "2084" для студии Paramount. Продюсером станет Лоренцо Ди Бонавентура, ранее работавший над "Трансформерами".

Сообщается, что картина будет похожа по духу на "1984" Джорджа Оруэлла и станет некой смесью "Матрицы" и "Начала".

Сюжет пока держится в секрете, но известно, что главными героями выступит молодая пара, которой предстоит стать лидерами восстания в тоталитарном государстве.