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Режиссер "Игры престолов" может поработать над второй частью "Капитана Марвел"

Режиссер "Игры престолов" может поработать над второй частью "Капитана Марвел"
19:43 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Для "Капитана Марвел 2" и "Новых Мстителей" ищут женщину-режиссера, и ней может стать режиссер популярного британского сериала "Игры престолов" Мишель МакЛарен.

По неподтвержденной инсайдерской информации, для съемок второй части "Капитана Марвел" Marvel Studios ищет режиссера-женщину. В случае успеха проекта ей же доверят съемки новой части "Мстителей".

Анна Боден и Райан Флек, которые были сценаристами и режиссерами первой части, к работе над второй не будут привлечены. Работу над сценарием "Капитана Марвел 2" также планируется отдать женщине. Предполагается, что проектом займется сценарист Меган Макдоннел, которая работала над сериалом "ВиндаВижн".

Среди кандидаток на пост режиссера Мишель МакЛарен. Она более известна своими работами для телевидения. У нее за плечами работа режиссером над эпизодами таких сериалов, как "Игра престолов", "Мир Дикого Запада" и "Во все тяжкие".

 
 
 
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Yesterday I had the spectacular privilege of seeing Bryan Cranston and Tony Goldwyn’s stunning, brilliant performances in Network!

A post shared by Michelle MacLaren (@meeschmac) on

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Ранее ей хотели предложить пост режиссера "Чудо-женщины", который в итоге достался Пэтти Дженкинс. Кроме того, когда проект "Стражи Галактики 3" на некоторое время остался без режиссера из-за конфликта между студией и Джеймсом Ганном, ходили слухи, что на этот пост готовы пригласить МакЛарен.

Также у Marvel есть уже проверенные женщины-режиссеры Кейт Шортланд ("Черная Вдова") и Хлоя Чжао ("Вечные").

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Все по теме:

Marvel, Marvel Studios, Режиссер, Капитан Марвел 2, Мишель МакЛарен, Мстители 5.
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