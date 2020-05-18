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Disney готовит очередной ремейк (Видео)

Disney готовит очередной ремейк (Видео)
19:40 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Сценарист, режиссер, а также актеры пока не выбраны.

Студия Disney работает над очередным игровым ремейком. На этот раз фильмом станет анимация "Атлантида: Затерянный мир".

Как сообщает The Illuminerdi, студия обсуждала возможность создания ремейка на протяжении последних месяцев. 

Оригинальная "Атлантида" вышла в 2001 году. Главный герой Майло занимается поисками мифического острова. Получив предложение от старого друга своего деда, Майло собирает команду и отправляется в экспедицию.

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В 2003 году вышел сиквел "Атлантиды".

Ранее ходили слухи, что на роль Майло претендовал Том Холланд.

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Все по теме:

Дисней, Ремейк, Анимация, Атлантида.
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