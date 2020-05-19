Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)

Талантливый певец Дзидзьо в очередной раз сядет в кресло режиссера. Артист анонсировал съемки новой киноленты, которая будет отличаться от предыдущих комедий.
Об этом артист рассказал на инстаграм-странице. Дзидзьо решил не рассекречивать всех деталей сюжета, однако признался, что новый проект будет близким для многих зрителей. Поэтому и с локацией для съемок он определился быстро.
"Сколько раз я говорил себе: "Все, больше не буду снимать в этой хате, она себя исчерпала!" Но когда встал вопрос, где мне снимать новый фильм на глубокую тему, которая касается каждого человека, то конкурентов ей не было, ибо именно здесь, где я родился, и начинается мое честное, настоящое творчество", – рассказал Дзидзьо.
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Скільки разів я собі казав: «Все, більше не буду знімати в цій хаті, вона себе вичерпала!» Та коли стало питання, де мені знімати новий фільм на глибоку тему, яка стосується кожної людини, то конкуренцій їй не було! Бо саме тут, де я народився, і починається моя чесна, справжня творчість. Дякую, всім, знято
Дом, в котором вырос артист, расположен в селе Бортники, на Львовщине. Там, по словам Дзидзьо, пройдут съемки фильма. И когда начнется работа над новым фильмом и чего ожидать зрителям – пока что неизвестно.