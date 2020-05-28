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В сети появился дебютный тизер сериала "С любовью, Виктор" (Видео)

В сети появился дебютный тизер сериала "С любовью, Виктор" (Видео)
20:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Новый сериал является спин-оффом мелодрамы "С любовью, Саймон".

Hulu презентовал дебютный трейлер сериала "С любовью, Виктор", который является спин-оффом мелодрамы "С любовью, Саймон".

В центре сюжета окажется подросток по имени Виктор, который сталкивается с проблемами из-за переезда и принятия своей сексуальной ориентации. Тогда он обращается за помощью к Саймону, известному по оригинальному фильму. Его герой выступит рассказчиком истории.

Ранее шоу принадлежало Disney+, однако компания продала права на показ Hulu из-за взрослого содержания сериала.

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Премьера назначена на 19 июня 2020 года.

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Все по теме:

Сериал, Трейлер, Тизер, Hulu, С любовью Виктор.
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