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Суббота, 30.05.2020

В сети появился первый трейлер фильма "Вьена и призраки" (Видео)

Главные роли в картине сыграли Дакота Фаннинг, Зои Кравиц, Эван Рэйчел Вуд, Джон Бернтал и другие. Режиссером фильма стал  Херардо Наранхо ("Нарко"). Действие фильма разворачивается в 1980-е годы, в центре сюжета — девушка Вьена (Дакота Фаннинг), которая путешествует с панк-рок-группой The Fantomes по Северной Америке. При этом она не слишком ладит с женской частью группы (Зои Кравиц и Эван Рэйчел Вуд). Турне "Призраков" сопровождается постоянными вечеринками с алкоголем и психотропными веществами, что наносит свой отпечаток на взаимоотношения главных героев.
112.ua
Фото: twitter
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Кино, Фильм, Universal Pictures, Трейлер, Дакота Фаннинг, Зои Кравиц, Эван Рэйчел Вуд, Джон Бернтал.
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