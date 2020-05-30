В сети появился первый трейлер фильма "Вьена и призраки" (Видео)

Главные роли в картине сыграли Дакота Фаннинг, Зои Кравиц, Эван Рэйчел Вуд, Джон Бернтал и другие. Режиссером фильма стал Херардо Наранхо ("Нарко"). Действие фильма разворачивается в 1980-е годы, в центре сюжета — девушка Вьена (Дакота Фаннинг), которая путешествует с панк-рок-группой The Fantomes по Северной Америке. При этом она не слишком ладит с женской частью группы (Зои Кравиц и Эван Рэйчел Вуд). Турне "Призраков" сопровождается постоянными вечеринками с алкоголем и психотропными веществами, что наносит свой отпечаток на взаимоотношения главных героев.