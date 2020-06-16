И спродюсирует, и сама сыграет: Тесса Томпсон готовит психологический триллер

О дате выхода фильма не сообщается.

Актриса Тесса Томпсон ("Крид 2") сыграет с Марваном Кензари ("Аладдин") в психологическом триллере "Балестра" (Balestra).

Как сообщает deadline, Томпсон также выступит продюсером фильма, а режиссером станет Николь Дорси ("Черное слияние").

Картина расскажет о профессиональной фехтовальщице Джоанне Батори (Томпсон), которая отчаянно надеется на возвращение в Олимпийские игры. Под давлением ее мужа и тренера Рэйфа она получает прототип устройства, позволяющего ей продлить свои тренировки во время сна.

Но реальность начинает стираться, когда она встречает незнакомца по имени Эллиот (Кензари) и попадает в сеть подсознательных желаний и невыполненной реальности.