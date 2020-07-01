Фильм "Толока": известна новая дата выхода в кинотеатрах

Премьера фильма с успехом прошла 10 марта этого года, однако фильм не смог выйти в прокат из-за закрытия кинотеатров в Украине на карантин буквально в день запланированного релиза.
Режиссером картины выступил Михаил Ильенко.
В главных ролях снимались - Иванна Ильенко, Богдан Бенюк, Дмитрий Линартович, Дмитрий Рыбалевский, Олег Примогенов, Сергей Романюк и Василий Кухарский.
Семь гривен с каждого билета на "Толоку" будут направлены на помощь армии.
Ранее, в сети появился дублированный трейлер приквела истории о британских шпионах Kingsman.