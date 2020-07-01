Фильм "Толока": известна новая дата выхода в кинотеатрах

Фильм "Толока" по мотивам баллады Тарса Шевченко, выйдет в широкий кинотеатральный прокат 20 августа 2020 года.

Премьера фильма с успехом прошла 10 марта этого года, однако фильм не смог выйти в прокат из-за закрытия кинотеатров в Украине на карантин буквально в день запланированного релиза.

Режиссером картины выступил Михаил Ильенко.

В главных ролях снимались - Иванна Ильенко, Богдан Бенюк, Дмитрий Линартович, Дмитрий Рыбалевский, Олег Примогенов, Сергей Романюк и Василий Кухарский.

Семь гривен с каждого билета на "Толоку" будут направлены на помощь армии.

Ранее, в сети появился дублированный трейлер приквела истории о британских шпионах Kingsman.