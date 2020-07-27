Hulu презентовал первый тизер сериала "Хелстром" (Видео)

Известно, что в первом сезоне будет 10 эпизодов. Премьера сериала намечена на 16 октября 2020 года.

Стриминговая платформа Hulu презентовала тизер сериала "Хелстром" по комиксам Marvel.

Сообщается, что шоураннером нового сериала выступает Пол Збышевски.

В центре сюжета мистического триллера сериала "Хелстром" окажутся Дэймон и Анна Хелстром, сын и дочь могущественного серийного убийцы и сведенной с ума женщины. Они в тоже время обладают сверхъестественными способностями и пытаются выследить "худших представителей человечества".

В сериале сыграли:

Том Остен,

Сидни Леммон,

Элизабет Марвел,

Роберт Уиздом и др.

Напомним, американская актриса Элизабет Мосс, известная по фильму "Человек-невидимка" 2020 года, а также сериалу "Рассказ служанки" (2017-настоящее время), исполнит главную роль в сериале под названием Shining Girls ("Сияющие")