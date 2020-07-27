Hulu презентовал первый тизер сериала "Хелстром" (Видео)

Стриминговая платформа Hulu презентовала тизер сериала "Хелстром" по комиксам Marvel.
Сообщается, что шоураннером нового сериала выступает Пол Збышевски.
В центре сюжета мистического триллера сериала "Хелстром" окажутся Дэймон и Анна Хелстром, сын и дочь могущественного серийного убийцы и сведенной с ума женщины. Они в тоже время обладают сверхъестественными способностями и пытаются выследить "худших представителей человечества".
В сериале сыграли:
Том Остен,
Сидни Леммон,
Элизабет Марвел,
Роберт Уиздом и др.
Напомним, американская актриса Элизабет Мосс, известная по фильму "Человек-невидимка" 2020 года, а также сериалу "Рассказ служанки" (2017-настоящее время), исполнит главную роль в сериале под названием Shining Girls ("Сияющие")