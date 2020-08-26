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"Аммонит": вышел трейлер ЛГБТ-драмы с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан (Видео)

"Аммонит": вышел трейлер ЛГБТ-драмы с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан (Видео)
Обновлено 16:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Кинокомпания Neon выпустила официальный трейлер ЛГБТ-драмы "Аммонит" о любви двух женщин в 1840-е годы.

Вышел первый официальный трейлер драмы "Аммонит", ранее картина вошла в программу Каннского кинофестиваля, который был перенесен из-за пандемии.

Главные роли в фильме исполнили Сирша Ронан и Кейт Уинслет. Режиссером картины выступил Френсис Ли.

Действие фильма происходит в Англии в 1840-е годы. Сюжет сосредотачивается на романтических отношениях между известным британским палеонтологом Мэри Эннинг (Кейт Уинслет) и Шарлоттой Мерчисон в исполнении Сирши Ронан.

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В актерском составе также заявлены Фиона Шоу, Джемма Джонс и Джеймс Макардл.

На большие экраны фильм выйдет 13 ноября 2020 года.

Как сообщалось ранее, недавно вышел дебютный трейлер драмы с Сьюзен Сарандон и Кейт Уинслет. Режиссером фильма стал Роджер Мичелл.

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Все по теме:

Сирша Ронан, Трейлер, Кейт Уинслет, Аммонит.

Автор:

Телеграф
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