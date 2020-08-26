"Аммонит": вышел трейлер ЛГБТ-драмы с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан (Видео)

Вышел первый официальный трейлер драмы "Аммонит", ранее картина вошла в программу Каннского кинофестиваля, который был перенесен из-за пандемии.
Главные роли в фильме исполнили Сирша Ронан и Кейт Уинслет. Режиссером картины выступил Френсис Ли.
Действие фильма происходит в Англии в 1840-е годы. Сюжет сосредотачивается на романтических отношениях между известным британским палеонтологом Мэри Эннинг (Кейт Уинслет) и Шарлоттой Мерчисон в исполнении Сирши Ронан.
В актерском составе также заявлены Фиона Шоу, Джемма Джонс и Джеймс Макардл.
На большие экраны фильм выйдет 13 ноября 2020 года.
Как сообщалось ранее, недавно вышел дебютный трейлер драмы с Сьюзен Сарандон и Кейт Уинслет. Режиссером фильма стал Роджер Мичелл.