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СМИ: Звезда "Страны Лавкрафта" сыграет антагониста в "Человеке-муравье 3"

СМИ: Звезда "Страны Лавкрафта" сыграет антагониста в "Человеке-муравье 3"
Обновлено 20:35 Сегодня Телеграф
Американский актер Джонатан Мэйджерс может исполнить роль Канга Завоевателя.

Звезда сериала "Страна Лавкрафта" Джонатан Мэйджерс может сыграть главного злодея в предстоящем фильме Marvel "Человек-муравей 3". Об этом сообщает портал Deadline.

Источники уточняют, что Мейджеру досталась роль не кого-то, а одного из потенциальных злодеев новой фазы - Канга Завоеватель.

В оригинальных комиксах Канг был путешественником во времени, который перемещался по эпохам и совершал различные преступления. В разное время он сражался с Фантастической Четверкой, Человеком-пауком, Тором и другими героями Marvel.

Канг Завоеватель

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Напомним, картина режиссера Пейтона Рида увидит свет не раньше 2022 года.

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Все по теме:

Marvel, Человек-муравей, Человек-муравей 3, Джонатан Мейджерс.

Автор:

Телеграф
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