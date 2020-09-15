СМИ: Звезда "Страны Лавкрафта" сыграет антагониста в "Человеке-муравье 3"

Американский актер Джонатан Мэйджерс может исполнить роль Канга Завоевателя.

Звезда сериала "Страна Лавкрафта" Джонатан Мэйджерс может сыграть главного злодея в предстоящем фильме Marvel "Человек-муравей 3". Об этом сообщает портал Deadline.

Источники уточняют, что Мейджеру досталась роль не кого-то, а одного из потенциальных злодеев новой фазы - Канга Завоеватель.

В оригинальных комиксах Канг был путешественником во времени, который перемещался по эпохам и совершал различные преступления. В разное время он сражался с Фантастической Четверкой, Человеком-пауком, Тором и другими героями Marvel.

Напомним, картина режиссера Пейтона Рида увидит свет не раньше 2022 года.