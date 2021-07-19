"Я не вернусь": режиссер сериала "Локи" уволился после выхода первого сезона

9 июня, на стриминговом сервисе Disney+ стартовал новый сериал о киновселенной Marvel о боге хитрости и обмана Локи, в котором показали события, произошедшие с ним после "Мстителей: Финал".

Практически сразу студия объявила, что сериал с Томом Хиддлстоном в главной роли продлен на второй сезон. Подробностей о сюжете и дате выхода пока нет, однако известно, что кресло режиссера займет уже не Кэтрин Херрон. Имя нового режиссера пока остается в тайне.

"Я не вернусь. Я работаю над другими вещами, которые еще не объявлены" - сообщила Херрон, отметив, что пока не планирует сотрудничать с Marvel.

Напомним, что первая серия сериала "Локи" зашла "на ура", но уже второй эпизод немного разочаровал зрителей.