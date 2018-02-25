Книгу украинского писателя переведут в Нидерландах

Недавно в своих аккаунтах в социальных сетях современный украинский писатель Сергей Жадан выложил фото, под которым написал, что в этом году его роман "Ворошиловград" ожидает уже пятый перевод на иностранный язык. Как отмечает писатель, книгу можно будет найти в нидерландских книжных магазинах уже этой осенью.

Напомним, что "Ворошиловград" был опубликованный в 2010 году. Роман победил в конкурсе Книга года Би-Би-Си за 2010 год, а в 2014 году - был удостоен швейцарской литературной премии Jan Michalski Prize. 12 декабря 2014 в честь десятой годовщины премии BBC Украина совместно с культурной программой ЕБРР объявили роман Книгой десятилетия Би-Би-Си. Кроме украинского, роман издан на русском, польском, немецком, французском.