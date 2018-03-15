В Лейпциге открылась книжная ярмарка

"Участие в ярмарке в этом году принимают 2493 экспонента из 43 стран", - сообщили в Оргкомитете выставки.

Украина представлена Международной литературной корпорацией Meridian Czernowitz - проектом черновицкой областной общественной организации "Культурный капитал".

Почетным гостем ярмарки в этом году стала Румыния.

На выставке представлена литература разных жанров, а также школьные учебники, периодика, календари, художественные альбомы, аудиокниги. В эти же дни в городе проходит весенний литературный фестиваль "Лейпцигские чтения".

Организаторы ожидают, что выставку и мероприятия в ее рамках 15-18 марта посетят около 285 тысяч человек.

История Лейпцигской книжной ярмарки берет начало в XVII веке. Сегодня это вторая по значению после Франкфуртской подобная выставка в Германии.