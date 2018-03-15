Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Посол Канады: G7 не признает выборы Президента РФ в Крыму Посол Канады: G7 не признает выборы Президента РФ в Крыму
Новости: Герметичную мембрану установили на саркофаг ЧАЭС Герметичную мембрану установили на саркофаг ЧАЭС
Новости: "Динамо" дома проиграло "Лацио" и попрощалось с Лигой Европы (Видео) "Динамо" дома проиграло "Лацио" и попрощалось с Лигой Европы (Видео)
Новости: Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин Ученые раскрыли секрет странных черепов средневековых европейских женщин
X

В Лейпциге открылась книжная ярмарка

книжная ярмарка
22:01 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Международная книжная ярмарка открылась 15 марта в Лейпциге при участии почти 2500 экспонентов.

"Участие в ярмарке в этом году принимают 2493 экспонента из 43 стран", - сообщили в Оргкомитете выставки.

Украина представлена Международной литературной корпорацией Meridian Czernowitz - проектом черновицкой областной общественной организации "Культурный капитал".

Почетным гостем ярмарки в этом году стала Румыния.

На выставке представлена литература разных жанров, а также школьные учебники, периодика, календари, художественные альбомы, аудиокниги. В эти же дни в городе проходит весенний литературный фестиваль "Лейпцигские чтения".

Организаторы ожидают, что выставку и мероприятия в ее рамках 15-18 марта посетят около 285 тысяч человек.

История Лейпцигской книжной ярмарки берет начало в XVII веке. Сегодня это вторая по значению после Франкфуртской подобная выставка в Германии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Meridian Czernowitz, Книжная ярмарка, Культурный капитал, Лейпциг, Литература, Ярмарка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости литературы

Проза жизни: 5 книг о нетрадиционной любви 7 книг, которые спасут вас от депрессии Самые известные книги, которые запрещены в разных странах

Последние новости

Горшковозов и Долгов выиграли бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду Водителю, сбившему двоих людей, объявили о подозрении Xiaomi готовит к выходу игровой ноутбук
Сегодня читают
01 Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов
02 Месси забил самый быстрый гол в карьере (Видео)
03 Маркевич - о вылете "Шахтера" из Лиги чемпионов
04 "Не надо с ним бороться": Шовковский - о поведении Гармаша
05 В Сети опубликовали видео черного НЛО на фоне Луны
Новости сегодня
22:47 Дженнифер Лопес показала невероятные трюки в фотосессии для Harper's Bazaar
22:45 Фред: Не опускаем головы
22:44 Xiaomi выпустила свою версию "криптокотят"
22:44 Обхохотаться можно: романтические снимки, которые вам очень поднимут настроение
22:43 Кендалл Дженнер рассказала о своей сексуальной ориентации
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Загранпаспорта нардепов могут блокировать Загранпаспорта нардепов могут блокировать
Новости: Премьер Словакии ушел в отставку Премьер Словакии ушел в отставку
Новости: Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак Королева дала принцу Гарри официальное разрешение на брак
Новости: Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово Пасха 2018: все, что нужно знать о празднике Воскресение Христово
Добавить комментарий
0