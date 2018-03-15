В Лейпциге открылась книжная ярмарка
Новости культуры: Международная книжная ярмарка открылась 15 марта в Лейпциге при участии почти 2500 экспонентов.
"Участие в ярмарке в этом году принимают 2493 экспонента из 43 стран", - сообщили в Оргкомитете выставки.
Украина представлена Международной литературной корпорацией Meridian Czernowitz - проектом черновицкой областной общественной организации "Культурный капитал".
Почетным гостем ярмарки в этом году стала Румыния.
На выставке представлена литература разных жанров, а также школьные учебники, периодика, календари, художественные альбомы, аудиокниги. В эти же дни в городе проходит весенний литературный фестиваль "Лейпцигские чтения".
Организаторы ожидают, что выставку и мероприятия в ее рамках 15-18 марта посетят около 285 тысяч человек.
История Лейпцигской книжной ярмарки берет начало в XVII веке. Сегодня это вторая по значению после Франкфуртской подобная выставка в Германии.