Кто сказал, что женщина - это слабый пол?

Кто сказал, что женщина - это слабый пол? Это точно сказали не мы, и уж точно не автора этих шедевральных книг. После прочтения этих романов, вы иначе посмотрите на хрупких и нежных женщин. Современная литература, как известно, иногда позволяет себе то, чего никогда не могла позволить официальная история. А именно -придумывать сюжеты, которые никогда не случались, но вполне могли бы произойти. Но участие в них женщин даст фору любой литературе, поскольку лишь благодаря им случаются вовсе уж невозможные вещи.