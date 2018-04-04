Подборка книг, которые стоит прочитать.

Прочитали всего Ремарка? Наконец-то дочитали «Сто лет одиночества» патриарха Маркеса? Осознали, что маэстро Брэдбери ничего больше не напишет? Увы, писатели и эпохи уходят… но их дело продолжают гении современности! И если вы готовы с головой окунуться в зарубежную литературу, в которой причудливо сплелись всевозможные жанры и стили, то именно для вас специальный список книг, написанных в XXI веке, но уже признанных мировыми шедеврами. Это тот минимум, который следует прочесть интеллигентному человеку, шагающему в ногу со временем.