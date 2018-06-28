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5 идеальных книг для тех, кто хочет научиться рисовать

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Книги, которые научат вас рисовать
15:52 Сегодня Телеграф
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Фото: из открытых источников

Новости культуры: Для того, чтобы научиться рисовать и выражать свое внутреннее "я" через краски необязательно рисовать на холсте картины импрессионизма.

Признай, каждый из нас хоть единожды да хотел бы научиться рисовать, хоть немного. Самое приятное в этом желании то, что оно вполне реально. И все благодаря этим интересным книгам по рисованию.

"Искусное рисование", Эндрю Лумис

"Искусное рисование" хоть и написано 60 лет назад, но все еще актуальна, как учебник по рисованию во все м мире. Здесь нет дурацких уроков "для начинающих", но есть теория про перспективу и теневой рисунок.

"Рисуйте свободно!", Барбара Дайан Бери

Это книга, которая рассказывает о том, как открыть в себе творчество и узнать себя. Она научит нас вести художественный дневник и приучит к технике спонтанного рисования. Играя с красками и рисунками, ты сможешь лучше узнать себя и свои способности.

"Визуальные заметки на практике", Майк Роуди

Автор книги Майк Роуди говорит, что если мы можем нарисовать линию, круг или квадрат, то можем нарисовать что-угодно.

"Визуальные заметки" — это книга не только о том, как рисовать, но как создавать новые идеи и развивать их визуальные черты, фиксировать мысли на бумаге.

"Фэшн-иллюстрация. Вдохновение и приемы", Анна Кипер

Это пособие для дизайнеров и всех тех, кто хочет уметь привлекательно изображать моду. Здесь подробная информация о пропорциях человеческого тела, о том, как рисовать одежду в движении и много других нюансов в фешен-иллюстрации.

"Скетчбук, который научит вас рисовать", Робин Ланда

Это книга, в которой содержится сжатый курс по рисованию для тех, кто хочет постичь это визуальное мастерство. Здесь можно узнать об основных элементах рисования, принципах композиции, о пропорциях и перспективе и многом другом.

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