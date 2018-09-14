Форум издателей 2018: новые книги и мировые бестселеры, которые нельзя пропустить

Вас ждут самые горячие новинки, мировые бестселеры, провокационные перформансы и еще много интересного. Предлагаем вам заглянуть за кулисы издательства BOOKCHEF и ознакомиться с самыми ожидаемыми новинками 2018 года, которые запланированы к выходу специально к 25 Международному книжному фестивалю "Форум видавців 2018".

21 УРОК ДЛЯ ХХI СТОЛІТТЯ / ЮВАЛ НОЙ ХАРАРИ

Третья книга от автора мировых бестселеров Sapiens и Homo Deus. В мире, заваленном несущественной информацией, ясность - это сила. Цензура работает не путем блокирования потока информации, а скорее обрушением на людей потоками дезинформации и отвлечением внимания на несущественное.

Книга "21 урок для XXI века" обогащает эти грязные воды, отчасти очищая их и решая некоторые актуальные глобальные вопросы современности.

АДАПТИВНІ РИНКИ / ЕНДРЮ ЛО (серія "Бібліотека МІМ")

Книга входит в короткий список лучших бизнес-книг 2017 по версии Financial Times и McKinsey. Книга "Адаптивные рынки" - это новый взгляд на практику принятия финансовых решений. Недаром книга получила целый ряд международных наград и вошла в ТОП-6 премии лучшей бизнес-книги 2017 по версии Financial Times и McKinsey.

Автор доказывает, что сила рынка на самом деле существенно переоценена. Рынки адаптированы под инстинкты инвесторов, то есть под ощущения человека.

Прочитав книгу вы сможете под другим углом посмотреть на природу экономических кризисов и причины появления "мыльных пузырей". А также получить новые знания и навыки для принятия важных финансовых решений.

ТЕОРІЯ КАСТ І РОЛЕЙ / АЛЕКС КРОЛ

Революционная книга-медитация, в которой автор делит общество на касты и описывает роли людей в них. Если вы хотите расти, развиваться, найти смысл жизни и свободное направление движения, реализовать себя, однако пока только витаете в облаках или испытываете духовные мытарства, то книга "Теория каст и ролей" именно для вас.

Известный визионер Алекс Крол расскажет, как понять, кем вы являетесь и ради чего пришли в этот мир, зачем двигаетесь, к чему можно стремиться и чего достичь, если работать над собой, каждый день учась и совершенствуясь.

СКОК У ГРЕЧКУ: ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПОДРУЖНІХ ЗРАД / ЕСТЕР ПЕРЕЛ

Книги автора переведены на 25 языков мира, а выступления на TED собирают огромное количество просмотров. Любовная интрижка: она может разрушить отношения пары, украсть счастье влюбленных, их тождество. И это явление, присущее людям, остается чрезвычайно непонятным. Что же нам с этим делать - везде запрещено, однако везде практикуют? Почему люди изменяют - даже в счастливом браке? Почему любовные интрижки так ранят нас? Когда говорим "измена", что именно мы имеем в виду? Или настраивают на измену наши романтические ожидания брака? Существует такая вещь, как брак, предполагающий любовь на стороне? Возможно ли любить более одного человека одновременно? Помогла ли когда-то измена в браке?

В этой аргументированной и динамической книжке-эссе Эстер Перель переплетает случаи из реальной жизни с критическим психологическим и культурным анализом.

НАДПРИРОДНИЙ РОЗУМ / ДЖО ДИСПЕНЗА

Третья книга автора мировых бестселлеров "Управляй своим подсознанием", "Эффект плацебо". Читатели узнают, что мы фактически становимся сверхъестественными по своей природе, если нам даны соответствующие знания и образование, и если мы научимся применять эту информацию путем различных медитаций.

Мы сможем сильнее выразить наши креативные возможности. У нас есть способность настроиться на повторяемость за пределами нашего материального мира и получить более упорядоченные и согласованные потоки сознания и энергии.

АЛЬЦГЕЙМЕР - НЕ ВИРОК! RECODE: ПЕРША ПРОГРАМА ЛІКУВАННЯ Й ПРОФІЛАКТИКИ СПАДУ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ / ДЕЙЛ БРЕДЕСЕН

В книге предложена новая возможность предотвращения и лечения на ранних стадиях болезни Альцгеймера. В своей книге, изменяющей парадигму, доктор медицины Дейл Бредесен приводит действенные советы по профилактике, предупреждению, а возможно, и победы в поединке с болезнью Альцгеймера. В книге отмечено, что болезнь Альцгеймера - это не только одно заболевание, как сейчас считают, а целых три.

Автор обозначает 36 метаболических факторов, которые могут вызвать "сокращение" в мозге и снизить когнитивные функции. В протоколе ReCODE, что является результатом более 20 лет исследований, автор дает рекомендации по восстановлению баланса метаболических факторов путем изменения образа жизни, принимая различные витамины и изменения рациона питания, повышение физической активности и снижение стрессовых ситуаций.

ЧИЗКЕЙК ЗСЕРЕДИНИ / ВІКТОРІЯ МЄЛЬНІК

Книга от известного инстаграм-блоггера, в которой предложены рецепты простые и предусматривают использование доступных ингредиентов.

Создайте свою персональную историю под руководством блоггера vicky_bakery. Роскошные, но вполне доступные рецепты, советы по выбору продуктов, простые шаги лучших бисквитов, кремов и муссов. Фотографии чизкейков и десертов напоминают волшебные кулинарные открытки, которые вдохновят каждого, кто займется кондитерского дела. И эта книга не об обычных тортах из коржей и крема. Это книга, в которой объединены чрезвычайные вкусы, текстуры и техники.

ВІЙНА / Аркадій Бабченко

От основателя современной военной прозы. Аркадия Бабченко считают одним из основателей современной военной прозы. Он прошел Чечню, поэтому хорошо знает, о чем пишет. Война не просто не отпускает - как военный корреспондент Аркадий Бабченко работал на фронтах Южной Осетии 2008 и Украины-2014. Его посты в блоге и на Facebook вызывают бурю эмоций. Им восхищаются и его ненавидят. Сборник очерков "Война" - история, которая поражает честностью описания будней чеченской кампании.

Это рассказ о том, как война калечит судьбы одних людей и освещает лучшие черты других. Да, есть там и героизм, но в основном - это бесконечные дни, тяжелые от налипшей глины, пропитанные дешевой водкой, болью, ненавистью и страхом. "Война" - художественное произведение, хотя большинство эпизодов действительно произошли в жизни автора. И именно во время Чеченской войны.

ДІВЧИНА ҐІК. МІС ДОСКОНАЛІСТЬ / ГОЛЛІ СМЕЙЛ

Книги о Geek Girl, наполненные сочным юмором, дарят хорошее настроение и веру в то, что мечты сбываются! Гарриет Меннерс - уже шестнадцатилетняя и совсем необычная школьница. На досуге она уже не слишком часто заглядывает в "Оксфордский словарь", хотя и знает абсолютно все, и даже то, как правильно одеваться, краситься и находить общий язык со сверстниками.

Правда, для таких знаний и опыта ей пришлось перебраться из самого Лондона куда-то в провинцию (полтора часа на электричке от Нью-Йорка). Как найти общий язык с родителями, любимым парнем, снова вернуться в жестокий мир моделинга и заодно остаться непосредственной и вдохновленной девушкой, - именно об этом читайте в следующей книге Холли Смейл из серии "Дівчина Ґік".

ЛЕГЕНДИ ЛЬВОВА / КАТЕРИНА ДЕМ’ЯНЧУК, БЕЛЛА ЛОГАЧОВА

Большой формат книги, серия "Посмотри и найди". Книга с уникальными, яркими иллюстрациями. Отправляемся на экскурсию по Львову! На страницах этой книги герои легенд потеряли что-то очень важное. Прочитай легенду, найди главных героев и помоги им найти все, что потеряно. А еще посети эти места с родителями, сфотографируйся на память и приклей фотографии в конце книги.

ВЕСЕЛІ ЗВІРЯТА / РОМОН ҐВІЯ

Большой формат и яркие картинки от известного во всем мире иллюстратора. Развивает внимание и наблюдательность ребенка. Лес, саванна, каток, сельский двор... Вот 9 великолепных пейзажей для исследования. Здесь вам встретятся различные забавные животные, о которых говорится в веселеньких стихотворениях. Поэтому читайте с удовольствием и внимательно выискивайте зверюшек, которые скрылись на страницах этой книги!

ЯК ПОДРУЖИТИ ДІТЕЙ З ЕМОЦІЯМИ. ПОРАДИ "ЛІНИВОЇ МАМИ" / АННА БИКОВА

Четвертая книга из серии "Ленивая мама" поможет родителям в развитии эмоционального интеллекта детей. Практические упражнения и рекомендации от известного психолога.

На этот раз "ленивая мама" Анна Быкова решила порадовать не только молодых мам советами по воспитанию и развитию ребенка, но и привлечь детей к чтению ее новой книги и познакомить их с человеческими реакциями на различные ситуации, которые случаются в жизни. Из этой книги-тренинга родители и дети узнают об основных эмоциях, которые у них возникают, научатся различать их у родных и друзей, а заодно попытаются нарисовать свои ощущения разными красками и даже избавиться от тех эмоций,.