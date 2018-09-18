Мудрый совет: как правильно выбрать книгу для досуга

Что вам нравится?

Если у вас есть любимое увлечение или хобби, поищите книги на эту тематику. Всегда мечтали построить карьеру в определенной сфере? Почитайте больше о ней. А, возможно, вам нравятся классические книги для женщин – романы и новеллы… На любую интересующую вас тематику в современных магазинах, вы найдете немало интересных книг.

Фантастика или реальные события?

Под фантастикой в данном случае имеются ввиду все выдуманные истории – от sci-fi до женских романов. Эти книги как бы переносят вас в другой мир и позволяют ощутить новые эмоции и впечатления. Книги же, основанные на реальных событиях, как правило, дают ответы на вопросы «кто?», «что?», «когда?», «почему?» и т.д. Как бы вы ни думали, они далеко не всегда скучные. Попробуйте почитать и те, и другие, чтобы определиться, что вам больше нравится.

А что нравится вашей семье?

Знаете ли вы любимую книгу своей мамы? Что ей нравилось читать в вашем возрасте? А что предпочитал читать папа? Интересовались ли, какими книгами сейчас увлекаются ваши братья и сестры? Поспрашивайте у родных и попробуйте прочесть что-нибудь из их предпочтений. Так вы не только сможете расширить свои горизонты, но и, возможно, найдете свое новое увлечение. А как минимум, вам будет, о чем пообщаться при следующей встрече. Прочтя любимые книги своих родственников, вы узнаете их намного ближе!

Спросите совета у эксперта

Будь-то в местной библиотеке или в интернет-магазине, вы не обязаны сами выбирать, чего бы почитать. Спросите совета у эксперта-консультанта: расскажите о своих интересах, назовите несколько книг, читать которые вам особенно понравилось, и попросите посоветовать вам вашу следующую книгу. Если у вас есть учитель или преподаватель (например, в вашем хобби), у него также стоит спросить совета.

Организуйте кроссбукинг!

Почему бы не собрать друзей и не обменяться любимыми книгами? Всегда интересно узнать, чем живут и что читают друзья. И даже если вы – не те люди, которые читают постоянно, такая вечеринка поможет узнать друг друга лучше и найти новые интересные книги для будущего прочтения. Также вы можете поискать кроссбукинг у себя в городе – это могут быть разовые акции или постоянный обмен прочитанными книгами и местных кафе и кофейнях.