День Независимости Украины

Новости Литературы

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 18.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Депутаты увеличили количество членов ЦИК
Депутаты увеличили количество членов ЦИК
Новости: В МИД Украины прокомментировали "новые доказательства" РФ по MH17
В МИД прокомментировали "доказательства" РФ по MH17
Новости: Самые популярные спортсмены Украины в Instagram
Самые популярные спортсмены Украины в Instagram
Новости: Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста
Полет к Луне: SpaceX назвала имя первого космического туриста
X

Мудрый совет: как правильно выбрать книгу для досуга

Книга
16:50 Сегодня Телеграф
hivemind.com.ua
Фото: pixabay.com

Новости культуры: Если не знает какую книгу почитать на досуге, то эти советы помогут вам определится.

Что вам нравится?

Если у вас есть любимое увлечение или хобби, поищите книги на эту тематику. Всегда мечтали построить карьеру в определенной сфере? Почитайте больше о ней. А, возможно, вам нравятся классические книги для женщин – романы и новеллы… На любую интересующую вас тематику в современных магазинах, вы найдете немало интересных книг.

Фантастика или реальные события?

Под фантастикой в данном случае имеются ввиду все выдуманные истории – от sci-fi до женских романов. Эти книги как бы переносят вас в другой мир и позволяют ощутить новые эмоции и впечатления. Книги же, основанные на реальных событиях, как правило, дают ответы на вопросы «кто?», «что?», «когда?», «почему?» и т.д. Как бы вы ни думали, они далеко не всегда скучные. Попробуйте почитать и те, и другие, чтобы определиться, что вам больше нравится.

А что нравится вашей семье?

Знаете ли вы любимую книгу своей мамы? Что ей нравилось читать в вашем возрасте? А что предпочитал читать папа? Интересовались ли, какими книгами сейчас увлекаются ваши братья и сестры? Поспрашивайте у родных и попробуйте прочесть что-нибудь из их предпочтений. Так вы не только сможете расширить свои горизонты, но и, возможно, найдете свое новое увлечение. А как минимум, вам будет, о чем пообщаться при следующей встрече. Прочтя любимые книги своих родственников, вы узнаете их намного ближе!

Спросите совета у эксперта

Будь-то в местной библиотеке или в интернет-магазине, вы не обязаны сами выбирать, чего бы почитать. Спросите совета у эксперта-консультанта: расскажите о своих интересах, назовите несколько книг, читать которые вам особенно понравилось, и попросите посоветовать вам вашу следующую книгу. Если у вас есть учитель или преподаватель (например, в вашем хобби), у него также стоит спросить совета.

Меган Маркл выпустила свою кулинарную книгу

Организуйте кроссбукинг!

Почему бы не собрать друзей и не обменяться любимыми книгами? Всегда интересно узнать, чем живут и что читают друзья. И даже если вы – не те люди, которые читают постоянно, такая вечеринка поможет узнать друг друга лучше и найти новые интересные книги для будущего прочтения. Также вы можете поискать кроссбукинг у себя в городе – это могут быть разовые акции или постоянный обмен прочитанными книгами и местных кафе и кофейнях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, Женские романы, Книга, Литература, Совет, Хобби, Чтение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости литературы

В Днепре провели презентацию книги военного блогера Валерия Ананьева Захватывающие книги, которые стоит прочитать в сентябре Известный украинский писатель возьмет творческую паузу

Последние новости

В сети показали трейлер нового фильма ужасов от Netflix (Видео) СМИ: Предложенные Трампом космические войска "украдут" деньги Пентагона Виктория Бекхэм станцевала забавный танец под песню Spice Girls (Видео)
Сегодня читают
01 Праздник удался: в Чернигове на свадьбе произошла массовая драка
02 Наставник Вест Хэма прокомментировал дубль Ярмоленко в ворота Эвертона
03 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
04 Наталья Могилевская дала концерт сразу в двух городах
05 Врачи назвали диету, которая поможет скинуть 7 килограмм за неделю
Новости сегодня
16:54 Киевская турфирма продавала авиабилеты в оккупированный Крым
16:48 Экс-игрок Динамо поделился ожиданиями от игры Шахтера в Лиги чемпионов
16:39 На Луганщине нашли тайник с боеприпасами
16:30 Дизайнер Burberry во время показа растрогал свою маму до слез
16:26 Клопп сравнил трио Салах-Мане-Фирмино и Неймар-Мбаппе-Кавани
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Суд частично ограничил доступ к прослушке Седлецкой
Суд частично ограничил доступ к прослушке Седлецкой
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (10.09 - 17.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: Неутешительный прогноз: синоптики рассказали, когда похолодает
Синоптики рассказали, когда похолодает
Новости: Алек Болдуин подтвердил слухи о свадьбе его племянницы с Джастином Бибером
Алек Болдуин подтвердил слухи о свадьбе его племянницы с Джастином Бибером
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь