Тилль Линдеманн приедет в Киев с презентацией новой книги

Хотя многие меломаны с удовольствием бы посетили концерт рок-группы Rammstein, однако цель визита Тилля Линдеманна не связана с музыкой. Артист в Киеве представит свою книгу "Messer", что в переводе с немецкого означает "нож". В издание вошли как известные, так и новые стихи Тилля Линдеманна.

Известно, что светское событие состоится 1 декабря в 20:00 в столичном клубе "Atlas". В сети уже началась продажа билетов. Организаторы мероприятия же анонсировали, что количество мест будет ограничено.

К слову, Линдеманн пишет стихи с 1990-х годов. Его сборник "Messer" увидел свет еще в 2002 году, после чего несколько раз переиздавалась и дополнялась. В частности, в книге есть поэзия Линдеманна 1995 – 2002 годов, которая не связана с деятельностью группы Rammstein.