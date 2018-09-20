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Тилль Линдеманн приедет в Киев с презентацией новой книги

Тилль Линдеманн
19:56 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости культуры: Фронтмен популярной рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн запланировал визит в столицу Украины.

Хотя многие меломаны с удовольствием бы посетили концерт рок-группы Rammstein, однако цель визита Тилля Линдеманна не связана с музыкой. Артист в Киеве представит свою книгу "Messer", что в переводе с немецкого означает "нож". В издание вошли как известные, так и новые стихи Тилля Линдеманна.

Известно, что светское событие состоится 1 декабря в 20:00 в столичном клубе "Atlas". В сети уже началась продажа билетов. Организаторы мероприятия же анонсировали, что количество мест будет ограничено.

К слову, Линдеманн пишет стихи с 1990-х годов. Его сборник "Messer" увидел свет еще в 2002 году, после чего несколько раз переиздавалась и дополнялась. В частности, в книге есть поэзия Линдеманна 1995 – 2002 годов, которая не связана с деятельностью группы Rammstein.

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Новости культуры, Rammstein, Книга, Литература, Презентация, Тилль Линдеманн.
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